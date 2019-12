Ο Μεσούτ Εζίλ μάλλον ξεκίνησε τον Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

Πολιτική και ποδόσφαιρο δεν πάνε μαζί. Ή πάνε; Μπορεί να ισχύει κάτι τέτοιο; Μήπως θα έπρεπε να έχουν σχέση; Θα ήταν καλύτερα να είναι δύο ευθείες που δεν τέμνονται ποτέ; Και ξέχωρα από την θεωρία ή τα ‘πρέπει’, τι θα ήταν καλό να συμβαίνει τελικά; Είναι σωστό ένας ποδοσφαιριστής να κατακρίνει πολιτικές καταστάσεις; Όχι; Αν αφορούν την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων; Πολλά τα ερωτήματα και ίσως μπερδευτήκατε. Υπάρχει ωστόσο σε εξέλιξη μια ιστορία που εγείρει απορίες και τέτοιου είδους συζητήσεις.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Μεσούτ Εζίλ αποφάσισε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο instagram να στηλιτεύσει την απάνθρωπη αντιμετώπιση που τυγχάνουν οι Ουιγούροι από την κυβέρνηση της Κίνας. «Ανατολικό Τουρκιστάν, η ανοιχτή πληγή της Ummah, που αντιστέκεται στους διωγμούς από αυτούς που προσπαθούν να τους χωρίσουν από τη θρησκεία τους. Καίνε τα Κοράνια τους. Κλείνουν τα τζαμιά τους. Απαγορεύουν τα σχολεία τους. Σκοτώνουν τους ιερείς τους. Οι άνδρες εξαναγκάζονται στην παραμονή τους σε στρατόπεδα και οι οικογένειές τους αναγκάζονται να ζουν με Κινέζους. Οι γυναίκες εξαναγκάζονται να παντρευτούν Κινέζους άνδρες. Αλλά οι μουσουλμάνοι είναι σιωπηλοί. Δεν θα κάνουν θόρυβο. Τους έχουν εγκαταλείψει. Δεν ξέρουν ότι η συγκατάθεση για δίωξη είναι η ίδια η δίωξη;» έγραψε ο Γερμανός διεθνής μέσος, μήνυμα που πήρε τεράστια έκταση μέσω social media.

Οι Ουιγούροι (Uyghurs, Uygurs, Uighurs ή Uigurs) είναι μια τουρκική εθνική μειονότητα που προέρχεται και είναι πολιτιστικά συνδεδεμένη με την κουλτούρα της κεντρικής και ανατολικής Ασίας. Οι Ουιγούροι αναγνωρίζονται ως εγγενείς στην Αυτόνομη Περιφέρεια της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας Xinjiang Uyghur.

Η Άρσεναλ έσπευσε να πάρει αποστάσεις από την δημόσια τοποθέτηση του 32χρονου ποδοσφαιριστή που ανήκει στο δυναμικό της. Θέλοντας να προστατεύσει τις επενδύσεις της στην χώρα και διαφημιστικά ή εμπορικά της συμφέροντα, προλαβαίνοντας την όποια ζημιά. «Σχετικά με τα σχόλια που έκανε ο Μεσούτ Εζίλ στα social media, η Άρσεναλ οφείλει να προχωρήσει σε μια ξεκάθαρη δήλωση. Το περιεχόμενο που δημοσίευσε είναι η προσωπική γνώμη του Εζίλ. Ως ποδοσφαιρικός σύλλογος, η Άρσεναλ πάντοτε ακολούθησε την αρχή να μην εμπλέκεται στην πολιτική».

Ο Γιάγια Τουρέ πήγε ένα βήμα παρακάτω και δεν δίστασε να διαφωνήσει με τον συνάδελφο του. Ο Ιβοριανός σταρ αγωνίζεται εδώ και 5 μήνες στην Qingdao Huanghai της δεύτερης κατηγορίας του κινέζικου πρωταθλήματος… «Οι ποδοσφαιριστές πρέπει να μένουν σε όσα σχετίζονται με το ποδόσφαιρο και οι πολιτικοί στην πολιτική. Δεν μπορείς να ανακατεύεσαι σε τέτοιες καταστάσεις γιατί θα προκαλέσεις πολλά προβλήματα και όχι μόνο. Ως μουσουλμάνος είναι κάτι σύνθετο και είναι επιλογή του. Προέβη σε κάποια σχόλια, αλλα πιστεύω πως έκανε λάθος να πει όσα είπε». Παρεμπιπτόντως, το CCTV, δίκτυο εθνικής εμβέλειας στην Κίνα, έκοψε από το πρόγραμμα του την αναμέτρηση της Άρσεναλ με την Μάντσεστερ Σίτι την περασμένη Κυριακή (15/12).

Ο Μεσούτ Εζίλ όμως βρήκε έναν σύμμαχο, ίσως και απρόσμενο. Ο υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ έσπευσε να πάρει ξεκάθαρη θέση υπέρ του Γερμανού -τουρκικής καταγωγής- διεθνή μέσου. «Η προπαγάνδα του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας μπορεί να λογοκρίνει τον Μεσούτ Εζίλ και τα παιχνίδια της Άρσεναλ όλη την σεζόν, αλλά η αλήθεια θα κυριαρχήσει. Το ΚΚΚ δεν μπορεί να αποκρύψει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που διαπράτονται κατά των Ουιγούρων και άλλων θρησκευτικών πεποιθήσεων του κόσμου», τόνισε μέσω twitter ο Μάικ Πομπέο.

China’s Communist Party propaganda outlets can censor @MesutOzil1088 and @Arsenal’s games all season long, but the truth will prevail. The CCP can’t hide its gross #HumanRights violations perpetrated against Uighurs and other religious faiths from the world.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 17 Δεκεμβρίου 2019