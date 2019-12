Ο Γκριεζμάν δεν σκοράρει και… συμπαίκτης του τον κοροϊδεύει με επικό τρόπο! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ευχάριστο είναι το κλίμα στην Μπαρτσελόνα μετά το «κλείσιμο» της χρονιάς στην κορυφή της βαθμολογίας.

Σε προπόνηση της ομάδας ο Αντουάν Γκριεζμάν επιχείρησε να νικήσει τον Τερ Στέγκεν με κεφαλιά εξ επαφής, ωστόσο ο Γερμανός μπλόκαρε εύκολα και δεν άφησε ασχολίαστη την… αποτυχία του συμπαίκτη του.

Αν μη τι άλλο, ιδιαίτερος πανηγυρισμός από τον τερματοφύλακα των πρωταθλητών Ισπανίας…

Δείτε το βίντεο:

Stegan celebrate like Griezmann when he dont Score 😭🤣🤣😍 @AntoGriezmann pic.twitter.com/dq195k4DyS

— S໐fʏᴀ ¹⁷🎄 (@sofya_leb) December 27, 2019