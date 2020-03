Νεαρός του Άγιαξ, πέρασε αλλαγή έπιασε τρία πέναλτι, σκόραρε το νικητήριο και πανηγύρισε α λα Κριστιάνο! (BINTEO)

Ήταν το μεσημέρι της φρέσκιας καριέρας του. Ο 18χρονος Ντάαν Ράιζιγκερ έκλεψε την παράσταση και τις εντυπώσεις στο ματς του Άγιαξ Κ-19 κόντρα στην αντίστοιχη της Ατλέτικο Μαδρίτης για τα νοκ-άουτ του UEFA Youth League, μετατρέποντας σε προσωπικό show τη διαδικασία των πέναλτι, στην οποία οδηγήθηκε το ματς.

Ο νεαρός κίπερ του Αίαντα απέκρουσε τρία χτυπήματα των νεαρών Μαδριλένων και μετά το τελευταίο, ανέλαβε ο ίδιος επιτυχημένα την εκτέλεση, σφραγίζοντας την πρόκριση των Ολλανδών στα προημιτελικά.

Αυτό που κάνει τη σημαντική διαφορά είναι ότι είχε περάσει ως αλλαγή στο 93′, αντικαθιστώντας τον βασικό τερματοφύλακα μόνο και μόνο για τη «ρώσικη ρουλέτα» (δεν υπήρξε παράταση), σε μια τακτική που βγήκε πλήρως στον προπονητή του Άγιαξ.

Το αποκορύφωμα για τον Ράιζιγκερ ήρθε με τον πανηγυρισμό του, καθώς έγινε για λίγο… Κριστιάνο Ρονάλντο, αντιγράφοντας το χαρακτηριστικό του στυλ.

Ajax U19 keeper Daan Reiziger was subbed on for their penalty shootout against Atletico Madrid.

He saved three, scored the winner and then dropped the Ronaldo celebration 🙌

(via @AFCAjax) pic.twitter.com/FVkO2kEVyS

