Νέα ΑΠΑΝΤΗΣΗ σε Μοντέϊρο: «Ανέντιμο και προσβλητικό»

Ο Οθέλλος Αθηαίνου με ανακοίνωση του απαντά στις κατηγορίες του Χόρχε Μοντέϊρο για ακόμη μια φορά μετά το διαζύγιο με τον Πορτογάλο εξτρέμ και την καυστική ανάρτηση του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ως ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΕΝΟΥ σε καμία περίπτωση δεν θα θέλαμε να έρθουμε σε αντιπαράθεση με οποιονδήποτε ποδοσφαιριστη, προπονητή, παραγοντα ή άλλη ομάδα αφού θεωρούμε ότι στον χώρο του ποδοσφαίρου ποτέ δεν κλείνεις πόρτες σε κανένα.

Το να δηλώνει ομως κάποιος ο οποίος εργοδοτηθηκε απο την ομάδα μας και να δημοσιεύει ότι είναι χάσιμο χρόνου να μιλήσει για το τι έγινε από το καλοκαίρι μέχρι σήμερα στην ομαδα μας για μας είναι ανέντιμο αλλά και προσβλητικό αφού δεν είναι το αρμόδιο πρόσωπο να κρίνει.

Μία ολόκληρη κοινότητα εδώ και 87 χρόνια δινει αγώνα επιβίωσης για να κρατήσει μίαν ομάδα στην Β Κατηγορία με το όνειρο της ανόδου στην Α να παραμένει άσβεστο. Μέσα από αυτην την επιβίωση περαν των 100 παιδιων, τόσο από την Αθηενου αλλά και από τα γύρω χωριά απασχολούνται καθημερινά, μακριά από τα κακά που ταλανίζουν την σημερινή μας νεολαία. Σε αυτό μας τον αγώνα κανένα άτομο και κανένας φίλος και υποστηρικτής της ομάδας μας δεν μας είπε και δεν δήλωσε δημόσια ότι είναι χάσιμο χρόνου να μιλά ή να ασχολείται με την ομάδα μας.

Ναι, από το καλοκαίρι μέχρι σήμερα έγιναν πολλά στην ομάδα μας. Σκληρή δουλειά από όλους, προσπάθεια να κτιστεί μία νέα ομάδα με στόχο την όσο το δυνατόν καλύτερη πορεία, έγινε πλήρης ανακαίνιση του γηπέδου και αποδυτηρίων με ψηλό κόστος το οποίο επομισθηκαν κάποιοι οι οποίοι δεν το θεωρούν χάσιμο χρόνου να προσφέρουν και να ασχολούνται για τον ΟΘΕΛΛΟ.

Μέσα από αυτή την προσπάθεια και σκληρή δουλειά κάναμε και λάθη όπως όλοι στο ποδόσφαιρο, λάθη τα οποία αναγνωρίσαμε και προσπαθούμε να τα λύσουμε προς όφελος της ομάδας μας.

Δικαίωμα του οποιουδήποτε να έχει την άποψη του αλλά δικαίωμα και της ομάδας μας να διαφυλάξει τα συμφέροντα της γιατί τέτοιες αναρτήσεις για εμάς αφήνουν αιχμές αλλά και σκιές ως προς την λειτουργία του σωματείου μας.

Απολογουμαστε ειλικρινά στον κ. Jorge Monteiro αν προκαλέσαμε αναστάτωση σε αυτόν και την οικογένεια του. Σε καμία περίπτωση δεν ηταν αυτός ο σκοπός και πρόθεση μας αλλά απορησαμε και εμείς γιατί με όσα του πρόσφερε η ομάδα μας αυτούς τους 6 μήνες το θεώρησε ως χάσιμο χρόνου να ασχοληθεί δημοσιεύοντας το και δημόσια δίνοντας πιθανόν τα λανθασμένα μηνύματα στο φίλαθλο κοινό.

Απολογουμαστε και πάλι και του ευχόμαστε οτι καλύτερο στο μέλλον τόσο σε αυτόν όσο και στην οικογένεια του, με υγεία πάνω απ’όλα.

Για εμάς που προσφερουμε στον ΟΘΕΛΛΟ χωρίς να λαμβάνουμε οτιδήποτε είναι ευχαρίστηση μας και οχι χάσιμο χρόνου να μιλάμε για ολόκληρη την ιστορία της ομάδας μας και όχι μόνο τους τελευταίους έξι μήνες.

ΟΘΕΛΛΟΣ

ONE TEAM – ONE DREAM – ONE PASSION