Με ναυλωμένη πτήση στη Βασιλεία ο ΑΠΟΕΛ

Ανακοίνωση εξέδωσε ο ΑΠΟΕΛ με την οποία ενημερώνει τις λεπτομέρειες σχετικά με το ταξίδι στην Ελβετία για την αναμέτρηση απέναντι στη Βασιλεία για το Europa League.

Αναλυτικά:

«Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ ανακοινώνει την πραγματοποίηση ναυλωμένης πτήσης για τον αγώνα FC Basel 1893 – APOEL FC.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:

ΛΑΡΝΑΚΑ-BASEL, A3 26/02, 10:00-13:00

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ:

BASEL-ΛΑΡΝΑΚΑ, A3 28/02, 10:00-15:00

Στο πακέτο περιλαμβάνονται:

– Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – Basel – Λάρνακα με ναυλωμένη πτήση.

– Φόροι Αεροδρομίων, χειραποσκευή και βαλίτσα 23kg ανά άτομο.

– Διαμονή στο ξενοδοχείο με πρόγευμα.

– Μεταφορές Αεροδρόμιο-Ξενοδοχείο.

– Μεταφορές Ξενοδοχείο-Γήπεδο-Αεροδρόμιο.

– Basel Card for free use of public transportation in Basel.

Εισιτήριο του αγώνα εξασφαλισμένο στην κερκίδα της Ομάδας μας & συμπεριλαμβάνεται στην τιμή.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ

ΗΟΤΕL STUCKI BASEL €690 (ΔΙΚΛΙΝΟ) €780 (ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ)

ΗΟΤΕL RADISSON BLU BASEL €780 (ΔΙΚΛΙΝΟ) €890 (ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ)

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

Πληροφορίες και Κρατήσεις:

TRAVELNETCY (www.taxidaki.co)

Tel.: + 357 22 8989 00

Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ ενημερώνει σε σχέση με τα εισιτήρια του εκτός έδρας αγώνα για τη φάση των 32 του UEFA Europa League, FC Basel 1893 – APOEL FC ότι θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία προπώλησης που αφορά σε αγώνες υψηλής ζήτησης.

Θα δοθεί προτεραιότητα εξασφάλισης εισιτηρίων για τις ανάγκες της ομάδας και των χορηγών καθώς και όσων εξασφαλίσουν θέση μέσω των ναυλωμένων πτήσεων της εταιρείας και του επίσημου ταξιδιωτικού γραφείου – TRAVELNETCY.

Όσα εισιτήρια παραμείνουν αδιάθετα θα διατεθούν βάσει του συστήματος APOEL FC Loyalty/ Membership Scheme.

Μεταγενέστερα θα υπάρξει ενημέρωση σχετικά με την ημερομηνία έναρξης προπώλησης των εισιτηρίων και όλων των σχετικών πληροφοριών».