Μαζεύουν υπογραφές για να καταργηθεί το VAR! (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

Μόνο ικανοποιημένη φαίνεται πως δεν είναι μεγάλη μερίδα οπαδών στο Νησί με την όλη διαδικασία του VAR, με αποτέλεσμα να έχουν φτάσει σε σημείο να θέλουν να το απομακρύνουν παίρνοντας την κατάσταση στα χέρια τους.

Ακόμα ένα σαββατοκύριακο, ακόμη μια αγωνιστική πέρασε στο Νησί και υπήρξαν αποφάσεις του Video Assistant Referee που δεν ικανοποίησαν το φίλαθλο κοινό.

Η καθυστέρηση στην τελική υπόδειξη, τα ακυρωθέντα γκολ και τα… χιλιοστά που χρησιμοποιούνται για να υποδειχθεί κανείς σε θέση οφσάιντ, φαίνεται πως έχουν εξοργήσει μερίδα των οπαδών στην Premier League, η οποία αποφάσισε να μην μείνει στα λόγια γι’αυτό.

Συγκεκριμένα, από την Κυριακή στην σελίδα «change.com», η οποία είναι γνωστή για τις δράσεις που κατα καιρούς «τρέχει», συγκεντρώνονται διαδικτυακές υπογραφές για να καταργηθεί ο VAR στο κορυφαίο πρωτάθλημα της Αγγλίας.

Ο στόχος των διενεργώντων της διαδικασίας είναι να μαζευτούν, για αρχή, 5000 συμμετέχοντες, ώστε κατόπιν να μεταφερθεί το αίτημα στις αρμόδιες αρχές.

Μάλιστα, σχετικό δίλημμα υπέρ ή κατά του VAR, έχει κοινοποιήσει και στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο παρουσιαστής του BBC Sport και πρώην άσσος, μεταξύ άλλων, της Λέστερ Γκάρι Λίνεκερ, στο οποίο έως τώρα έχουν απαντήσει περί τις 351.000 άτομα και το ποσοστό είναι στο 71% υπέρ της κατάργησής του.

Out of interest, what’s your view?

— Gary Lineker (@GaryLineker) 29 Δεκεμβρίου 2019