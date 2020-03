Λίβερπουλ: Το «You ‘ll never walk alone» θα ακουστεί σε όλη την Ευρώπη κόντρα στον κορωνοϊό!

Έπειτα από πρωτοβουλία Ολλανδού ραδιοφωνικού παραγωγού, θα προσπαθήσουν όλοι στην Ευρώπη ν’ ακουστεί ταυτόχρονα το You ‘ll never walk alone για να πάρει δύναμη ο κόσμος απέναντι στον κορωνοϊό!

Ο Sander Hoogendoorn από την Ολλανδία είχε την ιδέα και την κοινοποίησε μέσω της εκπομπής που πραγματοποιεί σε ραδιοφωνικό σταθμό της πατρίδας του.

Ναι μεν είναι δύσκολο να συγχρονιστούν όλοι, αλλά το γενικότερο μήνυμα είναι ν’ ακουστεί δυνατά και παντού το You ‘ll never walk alone για να πάρουν δύναμη όλοι απέναντι στον Covid-19 που έχει βάλει… σε καραντίνα την ανθρώπινη ζωή.

«Θέλουμε να στείλουμε με αυτό τον τρόπο δύναμη και στήριξη σε όσους δουλεύουν σκληρά στα νοσοκομεία, σε όλους όσοι νοσούν αλλά και όλους όσοι είναι κλεισμένοι στα σπίτια τους» δήλωσε ο Xoogendoorn στην Glasgow Live.

Πηγή: Gazzetta.gr