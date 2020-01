ΚΥΠΡΟΣ-Ύποπτα ματς: «Η ομάδα μας δεν έχει καμία σχέση με προσυνεννοημένους αγώνες»

Ο Οθέλλος με ανακοίνωση του εκφράζει την έκπληξη του για την εμπλοκή του ονόματος της ομάδας σε ύποπτους αγώνες και δηλώνει πως δεν έχει καμία σχέση.

Παράλληλα όπως αναφέρει ανακοίνωση είναι στην διάθεση της Αστυνομίας και των αρχών για την διερεύνηση της υπόθεσης.

Η ανακοίνωση:

Σε σχέση με τα πρόσφατα δημοσιεύματα που με έκπληξη μας διαβάσαμε στα ΜΜΕ καθως και την ενημέρωση που ειχαμε από την ΚΟΠ και αφορούν ύποπτη στοιχηματική δραστηριότητα στον τελευταίο αγώνα της ομαδας μας εναντίον του ΠΟΞ ως ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ δηλώνουμε δημόσια οτι ουδεμία σχέση έχουμε με αυτό το θέμα.

Καλούμε άμεσα όλους τους αρμόδιους φορείς, – ΚΟΠ, Αστυνομία – και είμαστε στην διάθεση τους για την όσο το δυνατόν πιο άμεση, αντικειμενική αλλά και με διαφάνεια διερεύνηση της υπόθεσης.

Η ομάδα μας έχει μια ιστορία 87 χρόνων και ταχθήκαμε να την διατηρήσουμε και να την συνεχίσουμε με γνώμονα μας το τίμιο παιγνίδι και τον σεβασμό στο άθλημα και τον κόσμο μας.

Στον συγκεκριμένο αγώνα η ομάδα μας έπαιζε με την πλάτη στο τοίχο και η νίκη ηταν πέραν από επιβεβλημένη για είσοδο μας στην 4αδα. Οι ποδοσφαιριστές μας τα έδωσαν όλα οπως σε καθε παιχνίδι με μοναδικό στόχο την νίκη και πανάξια κέρδισαν.

Δηλώνουμε και πάλι κατηγορηματικά ότι η ομάδα μας δεν έχει καμία σχέση με προσυνεννοημένους αγώνες και ζητούμε άμεση διερεύνηση και δημοσίευση των ευρημάτων για αποκατάσταση του κύρους και του ονόματος της ομάδας μας.

ΟΘΕΛΛΟΣ

ONE TEAM – ONE DREAM – ONE PASSION

Εκ του Δ.Σ