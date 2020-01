Η πρώτη φωτογραφία Ντένιτς με φανέλα… Απόλλωνα – Ο όρος στην συμφωνία με Ρόζενμποργκ

View this post on Instagram

🤝 #Transfer | Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (ΔΗΜΟΣΙΑ) Λτδ ανακοινώνει την επίτευξη συμφωνίας με την @rosenborgballklub για την απόκτηση του Σέρβου ποδοσφαιριστή @djordjedenic8 (01/04/1996) υπό την μορφή δανεισμού για ένα χρόνο. . Ο ποδοσφαιριστής θα αγωνίζεται με τα χρώματα του Απόλλωνα μέχρι τον Δεκέμβριο του 2020 με την ομάδα μας να διατηρεί το δικαίωμα απόκτησής του με ελευθέρα μεταγραφή. . Ο 23χρονος μέσος επέλεξε να αγωνίζεται με τον αριθμό «23». . Η Μεγάλη και Περήφανη οικογένεια του Απόλλωνα Λεμεσού καλωσορίζει τον Đorđe Denić και του εύχεται κάθε επιτυχία αγωνιζόμενος με την κυανόλευκη φανέλα. . #ApollonFC #ApollonTransfers #WelcomeDenic #DjordjeDenic