Η ποδοσφαιρίστρια, αν και 7 μηνών έγκυος, δεν σταματά την προπόνηση (ΒΙΝΤΕΟ)

H Άλεξ Μόργκαν,η σέντερ φορ της Λιόν την προπερασμένη χρονιά πέτυχε 23 γκολ και πέρυσι 9 σε 22 αναμετρήσεις, δεν δίστασε να ανοίξει και μια κόντρα με αρχετυπικές φιγούρες του ανδρικού ποδοσφαίρου, στην οποία ουδέποτε άλλαξε τη θέση της.

Αν και 7 μηνών έγκυος, δείχνει να μην επιθυμεί να δει την καριέρα της να εξαφανίζεται μέσα από τη νέα ζωή της ως μέλλουσα μητέρα.

