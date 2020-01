Η μυθική επίδοση της Λίβερπουλ

Αυτό το πρωτάθλημα δεν χάνεται για τη Λίβερπουλ. Μετά το χθεσινό 2-0 επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και σε συνδυασμό με τα στραβοπατήματα από Σίτι και Λέστερ, οι «Reds» όχι απλώς διεύρυναν και άλλο την τεράστια διαφορά τους, αλλά επέκτειναν και το απίστευτο σερί τους.

Η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ μετρά (κρατηθείτε!) 30 νίκες στα τελευταία της 31 ματς στην Premier League έχοντας κερδίσει 91 βαθμούς από τους 93 διαθέσιμους. Η μοναδική απώλεια ήταν το 1-1 με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Ολντ Τράφορντ» στις 20 Οκτωβρίου του 2019.

Το απίθανο σερί άρχισε στις 10 Μαρτίου του 2019 και το 4-2 επί της Μπέρνλι στο «Άνφιλντ». Σε αυτά τα 31 ματς πέρα από 30 νίκες η Λίβερπουλ μετρά 77 γκολ υπέρ και μόλις 21 κατά.

91 – Liverpool have taken 91 points from the last 93 available to them in the Premier League (P31 W30 D1 L0). Insanity. pic.twitter.com/pbHDfG6PM5

— OptaJoe (@OptaJoe) 19 Ιανουαρίου 2020