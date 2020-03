Η Μπάρτσα του Μέσι και το τέλος εποχής (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Αλέξανδρος Λοθάνο αναλύει την αφλογιστία του Λέο στα Clasico και την κατάρρευση των Μπλαουγκράνα που στέλνει ξεκάθαρα μηνύματα για το μέλλον τους.

Στο ποδοσφαιρικό του ζενίθ, ο Μαρσέλο ήταν το κορυφαίο αριστερό μπακ στον κόσμο. Ίσως όχι στο επίπεδο του Ρομπέρτο Κάρλος ή με την κλάση του Ντάνι Άλβες στην απέναντι πλευρά, αλλά ο Βραζιλιάνος ήταν συγκλονιστικά απολαυστικός σε άμυνα και επίθεση.

Αυτή η εποχή, έστω και αν όχι τόσο μακρινή, δείχνει να έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί (;), παρ’ ότι ο Μαρσέλο είναι ακόμα 31 ετών. Περισσότερες, όμως, είναι πλέον οι φορές που οι αντίπαλοι τον ξεπερνούν σε ταχύτητα και διάθεση, παρά αυτές στις οποίες επικρατεί ο μπακ – χαφ της Ρεάλ Μαδρίτης.

Το βράδυ της Κυριακής (01/03) έλαβε χώρα μια από τις εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Και, όλως περιέργως, είχε ως θύμα έναν ποδοσφαιριστή που (μας) έχει συνηθίσει να είναι εξαιρετικά ταχύς με την μπάλα στα πόδια. Ο Λιονέλ Μέσι νικήθηκε κατά κράτος σε μια κούρσα από τον Μαρσέλο, ο οποίος πανηγύρισε το επιτυχημένο τάκλιν σαν να είχε πετύχει γκολ.

Things you love to see: Marcelo & Varane bullying Messi pic.twitter.com/NJ5cTZFrCq

— Rodo (@DareToRodo) March 1, 2020