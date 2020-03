Η μέρα που ΔΕΝ θα ξεχάσει ποτέ ο Νίκος Νταμπίζας…

Ήταν 2 Μαρτίου του 2002, όταν η Άρσεναλ επισκεπτόταν την Νιουκάστλ στο «St.James Park» και το κοινό έτυχε να παρακολουθήσει ένα ανεπανάληπτο θέαμα.

Μια ντρίμπλα που ανακάλυψε ο Ντένις Μπέργκαμπ, την εφάρμοσε με απαράμιλλη ποιότητα και την κράτησε με… copyright μέχρι και σήμερα.

Σε ρόλο… δευτεραγωνιστή, δίχως θετικό ή αρνητικό πρόσημο να τον συνοδεύει, ήταν κι ο δικός μας Νίκος Νταμπίζας, ο οποίος το μόνο που κατάφερε να κάνει ήταν να ακολουθήσει την πορεία του σώματός του, χάνοντας τον Ολλανδό στην αντίθετη κατεύθυνση.

Η περίφημη «ο Μπέργκαμπ από αριστερά, ο Νταμπίζας από δεξιά» σκηνή μένει ανεξίτηλη στις κορυφαίες ατομικές ενέργειες μετά από 18 ολόκληρα χρόνια και ο Έλληνας πρώην στόπερ μια για πάντα στο πάνθεον των απίθανων ποδοσφαιρικών highlights.

Δείτε το βίντεο:

🗓 #OnThisDay in 2002…

🐐 Dennis Bergkamp. Say no more. pic.twitter.com/ldD2ewtJiz

— Arsenal (@Arsenal) March 2, 2020