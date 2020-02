Η ατάκα του Γκουαρδιόλα για τον κοροναϊό και τις… αγκαλιές του Κλοπ (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα ξεκαθάρισε ότι δεν τηρεί κάποιο μέτρο προστασίας για τον κοροναϊό στην προπόνηση και εξακολουθεί να αγκαλιάζει τους παίκτες του, όχι όμως όπως ο… μάστερ του είδους, Γιούργκεν Κλοπ.

Καθόλου δεν θορύβησε τον Πεπ Γκουαρντιόλα η είδηση της απαγόρευσης που επέβαλλε η Νιουκάστλ στις χειραψίες παικτών-προπονητών ελέω κοροναϊού.

Ο προπονητής της Σίτι ρωτήθηκε για τα μέτρα προστασίας που παίρνει με δεδομένη την έξαρση στην οποία βρίσκεται ο ιός, αλλά απάντησε ότι συνεχίζει να δίνει τα χέρια και την αγκαλιά του στους παίκτες, δείχνοντας να μην… μασάει προς το παρόν από τις υπερπροστατευτικές μεθόδους.

Όσο όμως κι αν συνεχίζει να έρχεται κανονικά σε επαφή με τους παίκτες του, ομολόγησε ότι δεν θα γίνει ποτέ σαν τον… μάστερ του είδους, Γιούργκεν Κλοπ, που αγκαλιάζει συχνά τους παίκτες του μετά το τέλος των αγώνων.

«Δεν έχω λάβει κάποιο μέτρο, ακόμη δίνουμε χέρια στις προπονήσεις. Και αγκαλιές φυσικά, τις λατρεύω, όχι όμως όπως ο Γιούργκεν, είναι μάστερ σε αυτό, αλλά προσπαθώ να τον φτάσω», δήλωσε συγκεκριμένα με εμφανή διάθεση χιούμορ ο Καταλανός.

😅 “I love to hug. Not like Jurgen [Klopp], he’s a master of that but I try too!”

🗣 Pep Guardiola on whether #ManCity are taking any special measures to prevent coronavirus.

[via @Squawka] pic.twitter.com/iofbY6hoaq

— Man City Xtra (@City_Xtra) February 28, 2020