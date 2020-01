Εθνικός-ΑΠΟΕΛ με επιλογή OVER στην Megabet Plus

Το ΑΠΟΕΛ φιλοξενείται στο Δασάκι από τον Εθνικό Άχνας, σε εξ αναβολής αγώνα για την δεύτερη αγωνιστική, και στοχεύει σε επιστροφή στις επιτυχίες μετά την ήττα στο ντέρμπι με την Ανόρθωση.

Το ΑΠΟΕΛ δεν έχει περιθώρια για νέες απώλειες και καλείται να επιστρέψει άμεσα στις νίκες για να καλύψει το χαμένο έδαφος. Είναι το φαβορί, αλλά ο Εθνικός στην έδρα του είναι υπολογίσιμος.

Ποντάρουμε στο over 2.5 γκολ με απόδοση 1.48 στην Megabet Plus. Το under 2.5 γκολ προσφέρει 2.53. Η επιλογή για να σκοράρουν και οι δύο ομάδες δίνει 1.87. Η επιλογή του άσου προσφέρει 8.90, ενώ το διπλό για νίκη του ΑΠΟΕΛ δίνει 1.27. Η απόδοση για το ισόπαλο αποτέλεσμα είναι 5.57.

