Επιστρέφει στις ΗΠΑ ο Πιτίνο – Το μήνυμα του στους Έλληνες «αδελφούς» του!

Η Πέμπτη (12/3) ήταν μια μέρα που θα περάσει στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Η εξάπλωση του κορωνοϊού στην Ευρώπη ανάγκασε την Euroleague να προχωρήσει σε προσωρινή αναβολή της σεζόν και στη συνέχεια τα περισσότερα εγχώρια πρωταθλήματα (πλην της VTB League και της Τουρκίας) ακολούθησαν την κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Το SDNA νωρίτερα αποκάλυψε πως ο Ρικ Πιτίνο ετοιμάζεται να επιστρέψει στις ΗΠΑ.

Ο 68χρονος προπονητής, που ανήκει στις ευπαθείς ομάδες, επιθυμούσε να βρίσκεται στην πατρίδα του και κοντά στην οικογένεια του σε μία δύσκολη συγκυρία σε παγκόσμιο επίπεδο.

Άλλωστε, με τα τωρινά δεδομένα δεν μπορούν να γίνουν προπονήσεις ή αγώνες…

Ο ίδιος το βράδυ της Πέμπτης επιβεβαίωσε το σχετικό ρεπορτάζ, με ένα μήνυμά του στο Twitter. Συγκεκριμένα, ο προπονητής του Παναθηναϊκού έγραψε για την επιστροφή του στις ΗΠΑ:

«Πηγαίνω πίσω στο Μαϊάμι για να είμαι με την οικογένεια μου. Να προσέχετε στην Ελλάδα. Ας ελπίσουμε πως υπάρχει προοπτική στον ορίζοντα. Σας αγαπάω αδέλφια μου!».

Heading back to Miami to be with family. Stay safe Greece. Let’s hope promise is on the horizon. Love you my brothers!

— Rick Pitino (@RealPitino) March 12, 2020