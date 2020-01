ΕΠΙΚΟ μήνυμα Τσόκκου πριν τη «μάχη» με ΑΠΟΕΛ – «Δεν θα φοβηθούμε ομάδες των 5 γκολ και 2,4 ευκαιριών»! (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ – ΒΙΝΤΕΟ)

Μήνυμα από τον Πρόεδρο της ΕΝΠ, Γιώργο Τσόκκο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Happy new Year

Ο Σίγκμουντ Φρόυντ κάποτε είχε πει “συναισθήματα που δεν εκφράστηκαν, δεν πεθαίνουν ποτέ. Ξεσπούν με άγριο τρόπο”. Ας λέμε αυτό που αισθανόμαστε. Ας πάρουμε τηλέφωνο και ας μην το σηκώσει ο άλλος. Ας ζητήσουμε μία συγγνώμη”.

P.s. Φυσικά στο ποδόσφαιρο εκφραζόμαστε λίγο περισσότερο από το κανονικό.

Να μην αγχωνόμαστε, οι άλλοι θέλουν 30 γκολ κι εμείς 2 clean sheets, δεν θα φοβηθούμε ομάδες των 5 γκολ και 2,4 ευκαιριών.

Γράψε τις σκέψεις σου σε ένα κουτί, κλείστο και άνοιξε το μετά από δέκα χρόνια.

Τότε θα δεις τι έκανες. Well, i am sure about this guy».