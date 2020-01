Ενίσχυση κάτω από τα γκολπόστ με Μπραντ!

Η ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου ανακοίνωσε την απόκτηση του τερματοφύλακα, Γουέλ Μπραντ.

Η ανακοίνωση:

Η μεταγραφη εκλεισε!

Καλως ορισες Wael!

Καλωσορίζουμε στην Ομαδα μας τον Wael Brand, ο οποιος είναι από Utrecht, Ολλανδία και μέχρι πρόσφατα έπαιζανε στην SD Tenisca, Ισπανια. Πρηγουμενως επαιξε στην ΕΝΑΔ, Πολης Χρυσοχους.

Ο Wael ειναι τερματοφυλακας και θα ειναι μια σημαντικη προσθηκη στην Ομαδα μας.

Καλη επιτυχια Wael!

Done Deal! Welcome Wael!

We are welcoming Wael Brand who is from Utrecht, Netherlands and most recently playing for SD Tenisca in Spain. Before this he was playing for ENAD in Cyprus already.

Wael is a goalkeeper and will be a great addition to the team.

Good luck Wael!