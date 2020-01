Ανακοίνωση μεταγραφής από τον Οθέλλο Αθηαίνου.

Αναλυτικά:

«Ο ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ ανακοινώνει την απόκτηση του 20χρονου ποδοσφαιριστή Charles MUSA από την Σιέρα Λεόνε. Ο Charles είναι επιθετικός και θα αγωνίζεται με τον αριθμό 22 στην πλάτη.

Charles welcome to OTHELLOS.

OTHELLOS ONE TEAM, ONE DREAM, ONE PASSION».