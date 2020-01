«Χάζεψε» τους παίκτες της Λίβερπουλ – «Είναι άπαικτος», είπε ο Κλοπ! (ΒΙΝΤΕΟ)

Πότε από δεξιά, πότε από αριστερά, πότε με κινήσεις κεντρικά…

Πότε με κάθετες μπαλιές, πότε με ντρίμπλες, πότε με ταχύτητα και εκτίναξη, ο Αντάμα Τραορέ έκανε τους «κόκκινους» να ιδρώσουν δίχως αποτέλεσμα όσες φορές κι αν προσπάθησαν να τον ανακόψουν.

«Είναι άπαιχτος…» σχολίασε μετά το ματς του «Μολινό» ο Κλοπ για τον Τραορέ…

Δείτε τα καλύτερα στιγμιότυπά του:

Traoré straight up balled out against Liverpool. he keeps passing all the tests. #Wolves pic.twitter.com/Csvp3c3ZX2

— amadí (@amadoit__) January 24, 2020