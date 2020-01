Αυτό το Όσκαρ ποιος θα το πάρει; Οι πρώτες αποδόσεις τώρα στην Stoiximan!

Η μεγάλη κινηματογραφική βραδιά των Όσκαρ έρχεται στις 10 Φεβρουαρίου τα ξημερώματα Δευτέρας, και η Stoiximan , η μεγαλύτερη εταιρεία στοιχημάτων στην Κύπρο, προσφέρει τις πρώτες αποδόσεις για τα Όσκαρ και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα!

Στην κατηγορία για την «Καλύτερη Ταινία», το φαβορί είναι το 1917 με απόδοση 1.60, το Parasite δίνει απόδοση 3.70 και το Once Upon a Time in Hollywood με απόδοση 5.00, ενώ τα αουτσάιντερ είναι το Joker με απόδοση 15.00, το The Irishman με απόδοση 50.00, το Jojo Rabbit με 75.00 και το Little Women με απόδοση 250.00!

Στην κατηγορία του Α’ Ανδρικού Ρόλου, ο Joaquin Phoenix στο Joker δίνει απόδσοη 1.05, ο Adam Driver στο Marriage Story δίνει απόδοση 10.00 και ο Leonardo Di Caprio στο Once Upon a Time in Hollywood δίνει απόδοση 25.00! Επιπλέον, στην κατηγορία Α’ Γυναικείου Ρόλου, η Renee Zellweger στο Judy δίνει 1.05, η Scarlett Hohansson στο Marriage Story δίνει 12.00 και η Charlize Theron στο Bombshell δίνει απόδοση 20.00.

Στην κατηγορία Σκηνοθεσία, ο Sam Mendes για το 1917 δίνει απόδοση 1.62, ο Bong Joon Ho του Parasite δίνει 3.20 και ο Martin Scorsese του The Irishman δίνει απόδοση 10.00. Στο διασκευασμένο σενάριο έχουμε ντέρμπι ανάμεσα στο Little Women με απόδοση 1.55 και το The Irishman με απόδοση 3.00, ενώ στο Πρωτότυπο Σενάριο ο Κουέντιν Ταραντίνο για το Once Upon a Time in Hollywood είναι το φαβορί με απόδοση 1.55 και ακολουθεί το Parasite με απόδοση 4.00!

Αναλυτικά μπορείτε να βρείτε όλες τις αποδόσεις σε όλες τις κατηγορίες εδώ.

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση.