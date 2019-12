Απόλυτη συμφωνία της Ίντερ με παίκτη της Μπαρτσελόνα, απομένει το «ναι» των «Μπλαουγκράνα»!

Έτοιμη να ενισχυθεί στην μεσαία γραμμή, φαίνεται πως είναι η Ίντερ.

Σύμφωνα με τον έγκυρο δημοσιογράφο που ειδικεύεται στα θέματα των μεταγραφών, Νικολό Σίρα, η Ίντερ τα βρήκε σε όλα με τον Αρτούρο Βιδάλ.

Συγκεκριμένα, υπάρχει απόλυτη συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές, με τον Χιλιανό χαφ να λαμβάνει 4,5 εκατ. ευρώ μέχρι το φινάλε της σεζόν και άλλα έξι στην επόμενη και την μεθεπόμενη (συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2022).

Το μόνο που απομένει, πλέον, είναι να τα βρουν οι «νερατζούρι» με την Μπαρτσελόνα ώστε να κλείσει η μεταγραφή.

Η Ίντερ προσφέρει 12 εκατ. ευρώ, οι Καταλανοί θέλουν 20 εκατ. ευρώ και μένει να δούμε σε ποιο ποσό θα κλείσει το deal, εάν επιτευχθεί τελικά συμφωνία.

— Nicolò Schira (@NicoSchira) 28 Δεκεμβρίου 2019