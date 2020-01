Απόλλωνας για Κόμπι: «Δεν υπάρχουν λόγια…» (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

Συγκεκριμένα, οι κυανόλευκοι έγραψαν στα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ομάδας για τον Αμερικανό καλαθοσφαιριστή «Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν τον τραγικό χαμό ενός από τους μεγαλύτερους αθλητές όλων των εποχών. Προσχωρούμε στον αθλητικό κόσμο για να εκφράσουμε τα βαθύτατα συλλυπητήρια μας στην οικογένεια και τους φίλους του».

There are truly no words to describe on the tragic loss of one of the Greatest sportsmen of all time! We join the sporting world to express our deepest condolences to the family and friends of #KobeBryant. #RIPKobe #NBA #BlackMamba pic.twitter.com/LykZUW4c1t

— Apollon FC (Official) (@APOLLONOFFICIAL) January 26, 2020