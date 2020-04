Αποκαλύφθηκε η νέα φανέλα τερματοφύλακα της Λίβερπουλ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

Όπως μπορείτε να δείτε υπάρχει μεγάλη διαφορά της νέας φανέλας που θα φοράει ο πορτιέρε των «Reds» από τη φετινή.

Αρχικά, η Nike θα είναι πλέον η υπεύθυνη για την δημιουργία των εμφανίσεων της Λίβερπουλ, η οποία αντικαθιστά τη New Balance.

Tο χρυσό χρώμα επικρατεί στη νέα εμφάνιση ενώ υπάρχει και μία λεπτή μαύρη γραμμή στα πλάγια της φανέλας.

Μάλιστα, η στολή είναι ίδια με αυτή που θα φοράνε οι τερματοφύλακες της Εθνικής Αγγλίας στο επόμενο Euro.

Footy Headlines have leaked Liverpool’s apparent new goalkeeper kit for the 2020-21 season.

Thoughts? 🤔 pic.twitter.com/UAWdthoQjo

— Anfield Edition (@AnfieldEdition) April 8, 2020