Άνοιξε λογαριασμό ο Ρούνεϊ (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Άγγλος θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και νυν επιθετικός των «κριαριών» άνοιξε το σκορ με δεξί σουτ που κόντραρε, στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης της Τρίτης, ωστόσο, το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό για την ομάδα του που υπέστη ήττα από την τελευταία του βαθμολογικού πίνακα της δεύτερης κατηγορίας.

Αυτό ήταν το πρώτο γκολ του Γουέιν Ρούνεϊ στο αγγλικό ποδόσφαιρο έπειτα από 771 ημέρες και πιο συγκεκριμένα από τον Δεκέμβρη του 2017, όταν και είχε βάλει το τελευταίο του γκολ στη δεύτερη θητεία του στην Έβερτον…

