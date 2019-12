Ανακοίνωσε την απόκτηση Μιναμίνο (ΒΙΝΤΕΟ)

Σε μία σημαντική συμφωνία έφτασε η Λίβερπουλ και νέος της ποδοσφαιριστής της είναι ο εξτρέμ της Σάλτσμπουργκ, Τακούμι Μιναμίνο.

Η Λίβερπουλ ανακοίνωσε και επίσημα ότι ποδοσφαιριστής της είναι ο Τακούμι Μιναμίνο, αφού έφτασε σε συμφωνία με την Ρεντ Μπουλ Σάλτσμπουργκ. Ο Ιάπωνας θα μετακινηθεί στο Anfield την 1η Ιανουάριου. Η ανακοίνωση της ομάδας του Κλοπ για την απόκτηση του 24χρονου επιθετικού ήταν γραμμένη, μάλιστα, και στα ιαπωνικά.

Οι «κόκκινοι» δεν ξόδεψαν ιδιαίτερα, αφού ενεργοποίησαν τη ρήτρα του Μιναμίνο, η οποία ανερχόταν στις μόλις 7.25 εκατομμύρια λίρες. Ο 24χρονος επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο 4,5 ετών.

Ο Μιναμίνο στο αυστριακό πρωτάθλημα έχει πετύχει 5 γκολ και έχει μοιράσει 6 ασίστ σε 14 αγώνες, ενώ στο Champions League έχει σκοράρει 2 τέρματα.

We can confirm an agreement has been reached with @redbullsalzburg for the transfer of Takumi Minamino 🙌

リヴァプールフットボールクラブは南野拓実選手の移籍についてレッドブル・ザルツブルクと合意に達したことを発表する pic.twitter.com/2yH2N0v3Y1

— Liverpool FC (@LFC) 19 Δεκεμβρίου 2019