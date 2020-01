Ανακοίνωσε Μπενταλέμπ! (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

Μετά από τρία χρόνια στην Γερμανία και τη Σάλκε, ο Ναμπίλ Μπενταλέμπ, επέστρεψε στην Αγγλία για λογαριασμό της Νιουκάστλ. Η ομάδα του Στιβ Μπρους ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου μέσου με τη μορφή δανεισμού μέχρι το καλοκαίρι, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως η Νιουκάστλ έχει και οψιόν αγοράς του ποδοσφαιριστή.

✍️ #NUFC have completed the signing of midfielder Nabil Bentaleb on loan from @s04 until the end of the season with an option to make the deal permanent.

Welcome, @nabilbentaleb42! ⚫️⚪️

— Newcastle United FC (@NUFC) 21 Ιανουαρίου 2020