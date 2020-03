Και οι Άγγλοι το… χαβά τους: Κανονικά και με ΚΟΣΜΟ τα ματς στην Πρέμιερ Λιγκ!

Και οι Άγγλοι το… χαβά τους!

Την απόφαση να διεξαχθούν κανονικά και με φιλάθλους τα ματς της 30ής αγωνιστικής της Premier League πήραν οι ιθύνοντες της διοργανώτριας αρχής, όπως ανακοινώθηκε προ ολίγου!

Όπως αναφέρεται, η απόφαση αυτή πάρθηκε έπειτα από τις δηλώσεις του πρωθυπουργού της χώρας, ενώ θα τηρηθούν όλα τα υγειονομικά μέτρα που απαιτούνται.

Πάντως, η ανακοίνωση αφήνει ένα μικρό ενδεχόμενο για οποιαδήποτε αλλαγή σε περίπτωση έξαρσης των κρουσμάτων του κορωνοϊού.

Following the latest update from Government issued this afternoon, all Premier League matches will go ahead as scheduled this weekend

Full statement: https://t.co/CPCEJdaK7c pic.twitter.com/GyZ3tAUwgT

— Premier League (@premierleague) March 12, 2020